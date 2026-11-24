Самира Акаева из Наро‑Фоминска поделилась с REGIONS практичными рекомендациями, которые помогают подготовиться к Новому году без лишней суеты и переплат. По словам Самиры, главный принцип — распределить закупки по времени: часть продуктов стоит приобрести уже в ноябре, а за скоропортящимися товарами лучше отправиться в магазин лишь за несколько дней до праздника.

«Я начинаю с составления меню и проверки запасов дома. Нередко оказывается, что крупы, специи или масло уже есть на кухне — тогда покупать их повторно не приходится», — рассказала хозяйка.

В первую очередь Самира рекомендует положить в корзину товары с длительным сроком хранения. В ноябре допустимо смело брать консервированный горошек и кукурузу, оливки и маринованные овощи, рыбные консервы, а также растительное масло, муку, крупы, специи и соусы. Кроме того, в список ранних покупок она включает чай, кофе, шоколад, конфеты, орехи и сухофрукты.

Мясо, птицу, рыбу и морепродукты, по мнению Самиры, тоже можно приобрести заранее — но только при условии заморозки. Перед покупкой важно убедиться, что в морозильной камере достаточно места, а упаковка товара целая и герметичная.

Особое внимание Самира советует уделить красной икре: это дорогой продукт, который часто подделывают. При выборе необходимо проверять срок годности, целостность упаковки и условия хранения. Те же правила эксперт применяет и к консервам: от покупки стоит отказаться, если заметны вздутие крышки, ржавчина, вмятины, повреждения или неразборчивая маркировка — даже при привлекательной скидке.

«Скидка не должна быть единственным аргументом. У икры важно посмотреть дату производства, срок годности и убедиться, что банка не вздута», — отметила собеседница REGIONS.

Свежие продукты — овощи, фрукты, зелень, молочную продукцию, охлажденное мясо и рыбу — Самира не рекомендует закупать заранее. Оптимальный срок их приобретения — за 1–3 дня до застолья. Аналогичный подход она советует применять к выпечке и другим скоропортящимся товарам. Готовые салаты и блюда из кулинарии также не стоит брать заблаговременно: риск порчи делает возможную экономию мнимой.

Самира подчеркивает, что не следует скупать все продукты сразу. В декабре магазины часто проводят акции, поэтому часть покупок разумно отложить, чтобы сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант.

Для контроля бюджета Самира предлагает придерживаться простого алгоритма:

Заранее продумать меню и составить подробный список покупок.

Разделить список на две группы: продукты длительного хранения и свежие ингредиенты.

Сравнивать стоимость не по размеру упаковки, а по цене за килограмм или литр — большая фасовка не всегда выгоднее.

Не поддаваться на «праздничные акции», если товар не входит в меню.

Оценивать реальные потребности семьи: успеет ли она использовать продукт до истечения срока годности.

«Главное — не покупать продукты только потому, что на них написано „праздничная акция“. Сначала нужно понять, действительно ли товар нужен для меню и успеет ли семья его использовать», — подчеркнула жительница Наро-Фоминска.

Такой подход, по словам Самиры, помогает равномерно распределить траты на несколько недель, избежать длинных очередей в конце декабря и накрыть праздничный стол, не выходя за рамки бюджета.

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