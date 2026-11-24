Ученые до сих пор не знают, какое именно животное было первым на Земле, но считают, что оно появилось более 650 млн лет назад, пишет The Conversation. Скорее всего, это было небольшое мягкое морское существо, состоявшее из разных типов клеток, которые уже умели работать вместе.

Одна из главных загадок — какая современная группа животных ближе всего к самому древнему ответвлению эволюции. Часть исследований указывает на морских губок, другие — на гребневиков, похожих на прозрачных желеобразных существ. Спор продолжается до сих пор.

Найти прямые останки первых животных крайне сложно. Их тела, вероятно, были маленькими и мягкими, поэтому почти не сохранялись в виде окаменелостей.

По этой причине ученые изучают не только ископаемые, но и ДНК современных организмов. Сравнение генов позволяет приблизительно восстановить древние родственные связи.

Исследователи считают, что животные не появились «с нуля». Многие гены, необходимые клеткам для движения и совместной работы, существовали еще у одноклеточных организмов.

Современные данные показывают, что морские губки существовали уже более 600 млн лет назад. Однако это не означает, что именно губка в современном виде была самым первым животным.