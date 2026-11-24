Возлюбленная Тимати показала дочь в забавном костюме Гринча
Super: возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала дочь в костюме Гринча
Фото: [соцсети]
Возлюбленная 43-летнего рэпера Тимати (настоящее имя — Тимура Юнусова) Валентина Иванова поделилась новыми фотографиями годовалой дочери, сообщает Super.
На этот раз девочка предстала перед подписчиками в необычном образе — объемном зеленом костюме с капюшоном, напоминающем наряд знаменитого персонажа Гринча.
Съемка прошла в интерьере с мраморными стенами, золотой статуей и декоративными элементами
Фото: [соцсети]
«Спортивное утро Гринча», — подписала снимок Иванова.
Подписчики оценили задумку и оставили множество комментариев. Многие отметили, что в таком образе девочка выглядит забавно и одновременно очень мило.
Музкант и модель состоят в отношениях с 2022 года и впервые вышли в свет как пара на юбилее Филиппа Киркорова. В августе 2025 года у них родилась общая дочь — первый ребенок для Валентины и третий для музыканта.
Ранее Валентина Иванова показала трогательное видео с дочерью и Тимати.