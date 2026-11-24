На этот раз девочка предстала перед подписчиками в необычном образе — объемном зеленом костюме с капюшоном, напоминающем наряд знаменитого персонажа Гринча.

Съемка прошла в интерьере с мраморными стенами, золотой статуей и декоративными элементами

Фото: [ соцсети ]

«Спортивное утро Гринча», — подписала снимок Иванова.

Подписчики оценили задумку и оставили множество комментариев. Многие отметили, что в таком образе девочка выглядит забавно и одновременно очень мило.

Музкант и модель состоят в отношениях с 2022 года и впервые вышли в свет как пара на юбилее Филиппа Киркорова. В августе 2025 года у них родилась общая дочь — первый ребенок для Валентины и третий для музыканта.

Ранее Валентина Иванова показала трогательное видео с дочерью и Тимати.