Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС прокомментировала прогнозы о возможных сильных осадках в столичном регионе в ближайшие выходные — 5 и 6 сентября.

Ранее в некоторых СМИ появились данные о том, что в субботу, 5 сентября, на Москву и область может обрушиться до 23–28 литров воды на квадратный метр, что превышает 35% от сентябрьской нормы. По словам синоптика, треть от месячного объема дождей за два дня — сценарий маловероятный, хотя полностью исключать его нельзя.

«Если брать крайнюю ситуацию, считать, что в воскресенье пять миллиметров выпадет в одном месте, а в субботу 20-25, тоже именно в одном месте, то до трети может получиться», — сказала Макарова.

Однако, как уточнила Макарова, даже при выпадении осадков они будут распределены крайне неравномерно. Обильные дожди возможны лишь в отдельных точках региона, а итоговые показатели окажутся заметно ниже прогнозируемых значений.

Специалист также напомнила, что месячная норма осадков для сентября составляет 66 миллиметров, и для ее достижения необходимо устойчивое влияние циклона, которое в данный момент не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что заставило листву в Подмосковье пожелтеть досрочно — осень здесь не при чем.