«Это уже добрая традиция для Химок»: фестиваль «Мама, папа, я – рыболовная семья!» пройдет 12 сентября

В субботу, 12 сентября, в парке «Два берега» в Химках пройдет десятый юбилейный рыболовный фестиваль «Мама, папа, я – рыболовная семья!». Мероприятие проводится с 2016 года и уже стало доброй традицией для жителей округа, сообщили в администрации муниципалитета.

Организаторы подготовили соревновательную программу: участников ждут ловля рыбы, взвешивание уловов и определение сильнейших в нескольких категориях. Победители получат призы.

Фестиваль проводит рыболовный клуб «Химкинские акулята» — объединение для детей и подростков, где обучают разным техникам ловли: поплавочной, спиннинговой, мормышечной и фидерной. Бессменный руководитель клуба Александр Пилипенко на протяжении многих лет бесплатно передает свои знания всем желающим — от малышей до взрослых.

«Фестиваль — это уже добрая традиция для Химок. Такие мероприятия объединяют семьи, приобщают детей к спорту и активному отдыху. Уверен, что событие соберет много участников и подарит всем отличное настроение», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Химки стали первым городом Подмосковья, где открылась секция спортивной рыбалки. Для юных спортсменов это полноценный вид спорта с турнирами, разрядами и званиями. На тренировках ребята осваивают все тонкости мастерства: от правильной насадки наживки до техники заброса. Пойманную рыбу здесь всегда отпускают — такова философия клуба.

На юбилейный праздник приглашают семьи с детьми и всех, кто увлекается рыбной ловлей. Сбор в 8:00, старт в 9:00. Вход свободный.

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Ранее сообщалось, что в Мытищах на фестивале 5 сентября бесплатно угостят чаем из 300-литрового самовара.