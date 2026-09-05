«Яйца курицу не учат!»: Филипп Киркоров заявил, что не позволяет детям себя критиковать

Народный артист России Филипп Киркоров воспитывает детей-погодков — 14-летнюю дочь и сына. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» тратит значительные средства на их образование и старается обеспечить им безбедное будущее. Однако, как оказалось, поп-король может быть и строгим отцом, когда речь заходит о правилах и запретах, сообщил Voice.

В беседе с блогером Георгием Иващенко Киркоров ответил на вопрос о том, что чаще всего критикуют в нем дети.

«Меня?! А за что меня критиковать? Пусть только рот откроют еще! Яйца курицу не учат!» — строго заявил судья шоу «Маска».

По информации издания, ранее певец рассказывал об увлечениях детей. Так, дочь, по словам Киркорова, проявляет яркий интерес к миру моды и стиля. Девочка внимательно следит за трендами и часто экспериментирует с образами. Однако отец старается контролировать ее увлечения, чтобы они не выходили за рамки разумного. Пирсинг стал темой для серьезного разговора: Киркоров объяснил дочери, что такие решения нужно принимать осознанно.

По данным издания, Киркоров также с сожалением отмечает, что сын практически перестал заниматься спортом, который раньше был важной частью его жизни. Футбольные тренировки остались в прошлом, и теперь свободное время подросток проводит за экраном монитора. Артист не раз пытался переключить внимание сына на более активные занятия.

Ранее сообщалось, что попавший в скандал Ираклий Пирцхалава отправился в путешествие с бывшей женой и детьми.