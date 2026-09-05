«Да! Это не шутка»: депутат польского Сейма начала лаять на вице-премьера во время выступления
Депутат польского Сейма начала лаять на вице-премьера во время выступления
Фото: [Медиасток.рф]
В польском Сейме разразился необычный скандал. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» во время выступления вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша неожиданно начала издавать звуки, напоминающие лай, сообщил ТАСС.
Как проинформировал в соцсети государственный секретарь в канцелярии премьер-министра Якуб Стефаньяк, инцидент произошел прямо в зале заседаний. Спикер уточнил, что его пост — не шутка.
«Во время выступления заместителя премьер-министра представитель правой партии начала... лаять! Да! Это не шутка», — подписал он видео, опубликованное в Сети.
Официальная причина столь необычного поведения депутата в опубликованном посте не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Польше начали рассылать мобилизационные карточки военнообязанным.