«Да! Это не шутка»: депутат польского Сейма начала лаять на вице-премьера во время выступления

В польском Сейме разразился необычный скандал. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» во время выступления вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша неожиданно начала издавать звуки, напоминающие лай, сообщил ТАСС.