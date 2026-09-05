«Российский фэшн-рынок остается динамичным»: в АКОРТ оценили перспективы возвращения Zara в Россию

На Восточном экономическом форуме председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью ТАСС оценил перспективы возвращения международного бренда Zara на российский рынок.

По информации издания, ранее некоторые СМИ сообщали, что Zara может вернуться в Россию в ближайшее время. Однако глава АКОРТ подчеркнул, что это лишь предположения, и рынок уже адаптировался к отсутствию некоторых зарубежных брендов. По словам специалиста, делать выводы на основании регистрации товарного знака преждевременно.

«Регистрация товарного знака — это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, которой международные компании пользуются независимо от своего присутствия на конкретном рынке. Поэтому говорить о возможном возвращении Zara на основании этого факта преждевременно», — сказал Богданов.

Эксперт отметил, что за последние годы российский фэшн-рынок кардинально изменился. В стране активно развиваются отечественные марки, расширяется сеть локальных производителей, обновляются ассортимент и привычки покупателей. В качестве примеров Богданов привел бренды Maag, Ecru, Vilet и Dub, запущенные в 2023 году, которые успешно наращивают свое присутствие.

«Сегодня российский фэшн-рынок остается динамичным и конкурентным: покупателям доступен широкий выбор брендов и форматов, а компании продолжают инвестировать в развитие розничных сетей и предложения. Рынок развивается, и траектория этого развития будет зависеть от стратегий всех участников», —заключил Богданов.

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