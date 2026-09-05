«Всю ночь бегал без кофты»: Мариам Тилляева сразу рассказала жениху о сцене в кустах с Натаном на шоу «Погоня»

По информации издания, речь идет об эпизоде с участием певца Натана, который предложил девушке укрыться в кустах и снял с себя верхнюю одежду, чтобы защитить ее от холода. По словам самой Мариам, поклонники неверно истолковали этот жест — она убеждена, что в той ситуации не было ни намека на флирт или двусмысленность.

Звезда соцсетей призналась: момент действительно вышел неловким, но исключительно из-за ее собственного смущения. Она быстро осознала, что Натан действовал из благородных побуждений, и их взаимодействие оставалось сугубо дружеским.

«Сначала я, конечно, немного переживала из-за этой ситуации, но потом поняла, что ничего страшного или двусмысленного в этом нет. Натан просто по-человечески пришел мне на помощь — дал свою кофту, чтобы я могла прикрыться», — рассказала она.

Кроме того, Мариам подчеркнула, что не стала скрывать от своего жениха Арно этот эпизод и рассказала ему все сразу после съемочного дня. Возлюбленный отнесся к ситуации с пониманием, что, по мнению девушки, подтверждает полную безобидность случившегося.

«Как только съемки закончились, я сразу все рассказала Арно, и он отнесся к этому абсолютно спокойно. Я вообще очень благодарна Натану, потому что после этого он сам всю ночь бегал без кофты», — отметила Тилляева.

Участие в проекте «Погоня», по словам Тилляевой, оказалось для нее настоящим испытанием. Городская игра на выживание потребовала от нее физической подготовки, которой у нее не было: лазанье по деревьям, передвижение через густые заросли и длительные забеги по пересеченной местности стали серьезным вызовом. Однако ей удалось преодолеть свой страх и дискомфорт, что она считает важным личным достижением, несмотря на все трудности. Теперь Мариам вспоминает съемки с улыбкой, хотя в процессе ей было непросто.

Ранее сообщалось, что Киркоров потрогал молодую ведущую за грудь перед съемками шоу «Звезды».