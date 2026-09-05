На полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с РИА Новости напомнил о важности включения рыбы в детский рацион. По его словам, оптимальная частота — один-два приема в неделю. Спикер также рассказал об обновленных рекомендациях Роспотребнадзора, касающихся организации питания в школах и детских садах.

«Рыбные блюда детям любого возраста рекомендовано подавать один-два раза», — сказал он на полях Восточного экономического форума, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора по рыбному меню в школах и детсадах, сообщило РИА Новости.

Ведомство настаивает на исключении из меню искусственных заменителей рыбы. Поварам рекомендуют использовать натуральное филе или полуфабрикаты, в которых доля рыбного сырья составляет не менее 80 процентов.

«Это хороший сигнал для наращивания потребления рыбопродукции среди юных жителей нашей страны. Рыба должна присутствовать в меню российских школ и детских садов не реже двух раз в неделю», — считает президент ВАРПЭ.

Кроме того, ужесточены требования к консервированной продукции: производителям запрещено добавлять ГМО, синтетические красители, усилители вкуса и химические консерванты, а содержание соли ограничено 6 процентами. Особое внимание уделено логистике — перевозить продукты для детей разрешено только в условиях непрерывного холода, даже непродолжительное нарушение температурного режима недопустимо.

«Полагаем, что в организации государственных и муниципальных закупок рыбопродукции, которые администрируют региональные власти, также необходимо более четко и более адресно выделить эти целевые группы - дети и пенсионеры. Такие примеры уже есть. Например, в Приморском крае», — добавил президент ассоциации.

Глава ВАРПЭ также затронул тему потребительского спроса. В период с 2014 по 2021 год отмечалось падение среднедушевого потребления морепродуктов, однако в 2022–2024 годах ситуация переломилась — начался активный рост интереса к рыбе. Тем не менее, по итогам прошлого года динамика вновь замедлилась.

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