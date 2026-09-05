Не спешите убирать зонты: синоптик раскрыл, что ждет Подмосковье в выходные

В субботу, 5 сентября, погодные условия в столичном регионе будут определяться близостью активного циклона. К середине дня его центр переместится в район Верхневолжья. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями, возможны осадки, местами обильные. Соответствующим прогнозом в канале на платформе «Макс» поделился ведущий сотрудник прогностического центра «Фобос» Михаил Леус.

По информации синоптика, температура воздуха в Москве составит от +16 до +18 градусов, по области — от +14 до +19. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление начнет падать и достигнет 731 мм ртутного столба — это значительно ниже нормы. После полудня показания барометров начнут расти.

«Москва: дождливо и ветрено», — отметил эксперт.

В воскресенье, 6 сентября, в Москве и Подмосковье временами ожидаются дожди, отметил эксперт. Ночью температура опустится до +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16.

Ранее сообщалось, что биолог объяснил раннее пожелтение листьев берез и лип в сентябре в Подмосковье.