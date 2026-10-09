В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 210 тыс. детей, процедура доступна им на бесплатной основе в поликлиниках по месту прикрепления, а также в образовательных учреждениях с согласия родителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация помогает снизить риск заболевания и тяжелого течения инфекции, поэтому особенно важно защитить детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что для удобства родителей прививку можно сделать в детском саду или школе. Перед этим врачи оценивают состояние здоровья пациентов, для иммунизации используются современные отечественные вакцины.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно, в том числе, чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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