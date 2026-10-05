Врач рассказала, что происходит с организмом привитого при заражении гриппом

После вакцинации от гриппа заболевание при заражении может протекать легче, а температура у привитого человека способна нормализоваться уже через два-три дня, рассказала РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова.

Привитые легче переносят заболевание

По словам специалиста, у вакцинированных людей, которые все же заразились гриппом, болезнь обычно проходит в более легкой форме. Катаральные симптомы могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать, благодаря чему самочувствие нормализуется быстрее.

У детей улучшение состояния, по оценке специалиста, может наступить настолько быстро, что через несколько дней после нормализации температуры ребенок сможет вернуться в детский сад или школу.

Без вакцинации повышается риск тяжелого течения

У непривитых пациентов грипп может сопровождаться более продолжительной высокой температурой и тяжелым самочувствием.

Среди возможных осложнений инфекции специалист назвала пневмонию, энцефалит и менингит. При этом тяжесть заболевания зависит от индивидуальных особенностей организма и других факторов.

Вакцинация не исключает заражение

Прививка не гарантирует, что человек не заразится гриппом, однако, по словам Усовой, вакцинация может повлиять на тяжесть течения болезни и продолжительность восстановления.