Сезон гриппа: врач рассказал, какие правила пандемии снова в силе

Правила, введенные во время пандемии COVID-19, остаются актуальными и эффективно работают против сезонных вирусов гриппа и ОРВИ. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач скорой помощи Дмитрий Молодой.

По его словам, вакцинация не дает стопроцентной гарантии защиты, однако она существенно снижает риск тяжелого течения болезни, осложнений и летального исхода.

Помимо прививки от гриппа, необходимо придерживаться базовых мер предосторожности. Врач напомнил, что информация о ношении масок, соблюдении дистанции в полтора метра и регулярном мытье рук прекрасно работает для любой другой острой респираторной вирусной инфекции.

Особое внимание Дмитрий Молодой обратил на инкубационный период. Многие вирусы не проявляются сразу, но на поздних этапах скрытого периода человек уже является активным разносчиком заболевания. При малейших признаках недомогания врач советует носить маски. При этом важно понимать принцип их работы: «Маска лучше работает именно когда человек больной в ней... Его слюна не разлетается в окружающий воздух и меньше шансов, что она кому-то, например, на слизистую глаз попадет».

Текущие рекомендации медицинских учреждений подтверждают слова врача. В декабре 2025 года, на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, специалисты подчеркивают необходимость комплексного подхода: вакцинации, самоизоляции при первых симптомах, использования масок больными и регулярного мытья рук.

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