Новая схема: мошенники предлагают бесплатную вакцину от гриппа

Сезон простуд еще не успел начаться, а мошенники уже освоили новый способ обмана, на этот раз прикрываясь белыми халатами сотрудников поликлиник. Как рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, злоумышленники начали массовую рассылку сообщений с «заботливым» предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года.

По его словам, чтобы жертва потеряла бдительность и точно нажала на ссылку, в ход идут классические манипулятивные фразы: «Пройдите без очереди в удобное время», «Забронируйте дефицитную импортную вакцину» или «Осталось всего 10 слотов на ваш район».

За этой медицинской ширмой скрывается банальный фишинг. К письму прикрепляется вредоносная ссылка, которая с высокой точностью имитирует официальный портал госуслуг. Стоит человеку ввести там свои данные, как доступ к личным аккаунтам и банковским приложениям оказывается в руках преступников. По мнению Щербаченко, главная опасность схемы в том, что она эксплуатирует естественное желание людей позаботиться о здоровье перед сезоном ОРВИ, используя дефицит и страх упустить «бесплатную» возможность.

Эксперт подчеркнул, что единственным надежным способом защиты остается цифровая гигиена. Доцент настоятельно рекомендует проверять каждый символ в адресе интернет-страницы в строке браузера, так как подделки часто отличаются одной лишней буквой или другим доменом. Записываться на любые медицинские процедуры следует исключительно через официальные государственные сервисы или по телефонам самих поликлиник, а любые «дефицитные импортные вакцины» из мессенджеров стоит игнорировать. Пока мошенники играют на страхе перед болезнями, лучшая прививка от потери денег — это внимательность и отказ от перехода по сомнительным ссылкам.

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