Вброс или реальная угроза: врачи из Ростова рассказали, стоит ли верить сообщениям о чуме в Иркутской области

Информация о том, что лаборантка противочумного института в Иркутской области заразилась чумой, ростовские врачи называют не чем иным, как вбросом. Более того, они оценивают вероятность появления заболевания в Ростовской области как нулевую — и это при том, что на востоке региона существуют природные очаги. О таких выводах корреспонденту рассказали в одной из ростовских поликлиник, сообщил rostovgazeta.ru.

По данным издания, уверенность медиков строится на нескольких доводах. Первый: сотрудники противочумных институтов обязательно вакцинируются от чумы. Второй: разбить пробирку в таких условиях практически невозможно. Помимо этого, как подчеркивает эксперт, сотрудница института никого не заразила.

«В нашей медицинской среде, конечно же, обсуждается этот случай. Все сходятся во мнении, что такое попросту невозможно. Это похоже на обычный вброс, не имеющий под собой никаких официальных подтверждений. И делается это для того, чтобы в очередной раз заставить людей переживать», — говорит врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.

Еще один аргумент, которые приводят собеседники RostovGazeta, — прозрачность ситуации. Как уточняет медик, Роспотребнадзор в Иркутской области регулярно отчитывался о происходящем, и никаких оснований для тревоги не возникало. Из этого следует вывод: пневмония у девушки никак не связана с пробиркой.

«Есть специальные протоколы при работе с опасными инфекциями. Соответственно, произойти это могло только в боксе, где лаборанты находятся в защитной одежде. И если бы подобное каким-то образом случилось, то по протоколу, сотрудник сразу изолируется и получает профилактику — буквально в течение нескольких минут. А не через несколько дней самостоятельно обращается в обычную городскую больницу и сразу попадает на ИВЛ», — объясняет доктор.

Тогда почему под наблюдением врачей оказались все, с кем она контактировала? Ответ на этот вопрос собеседник не дает, ограничиваясь констатацией факта.

«Девушке было поставлено несколько диагнозов, которыми она могла заразить других. Один из них — разновидность ковида. Но он не подтвердился. Возможно, ее вели с диагнозом свиной или гонконгский грипп, которые тоже протекают тяжело. Не исключено, что это мог быть пневмококк в тяжелой форме, поскольку из анамнеза, незадолго до этого она перенесла ОРВИ», — объясняет доктор.

Отдельно врач напоминает: в Ростовской области чуму не регистрировали с 1979 года. Однако формально на Дону есть эндемичные зоны — природные очаги, зафиксированные Роспотребнадзором.

«Это территории на востоке области — Заветнинский и Ремонтненский районы. Основным носителем там является малый суслик. Но мониторинг ситуации с чумой ведется с 1979 года, и заражение у сусликов не регистрируется. Следовательно, шансы, что в Ростовской области может появиться чума, практически равны нулю», — констатирует врач.

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