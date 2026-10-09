Грипп убивает за два часа: главный инфекционист Тюменской области предупредила о молниеносных штаммах

Главный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова предупредила об опасности гриппа. По ее словам, некоторые штаммы отличаются молниеносным течением и могут привести к летальному исходу, передает t—l.ru .

При осложненных формах пациент способен оказаться в реанимации с тяжелой пневмонией и проблемами с дыханием уже через два часа после первых признаков. Также грипп опасен обострениями у пожилых людей.

Степанова призвала не игнорировать прививки. Она отметила, что бригады медиков могут выезжать на предприятия для удобства персонала, но и в поликлинике процедура занимает не более 15 минут. Врач подчеркнула: если пренебречь вакцинацией, можно пролежать в больнице неделю или месяц, а затем еще проходить реабилитацию. По ее мнению, стоит найти эти 15 минут, чтобы потом длительное время не лежать в стационарах. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».