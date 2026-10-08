Россияне начали болеть без температуры: врач объяснила, что это за вирус

Слабость, ломота в мышцах, озноб, першение в горле или насморк не всегда сопровождаются повышенной температурой. Такое течение вирусной инфекции вполне возможно и не означает, что человек не заболел или переносит болезнь исключительно на ногах. Что может стоять за такими симптомами и нужно ли принимать лекарства, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

По ее словам, повышение температуры — только один из вариантов реакции организма на инфекцию. При обычных респираторных вирусах набор симптомов и их выраженность могут сильно различаться. У одного человека заболевание сопровождается жаром, у другого основными проявлениями становятся слабость, сонливость, ломота в теле, заложенность носа или дискомфорт в горле.

«Отсутствие температуры не говорит о том, что вирусной инфекции нет. Иммунная реакция у разных людей проходит по-разному, кроме того, многое зависит от конкретного вируса и стадии заболевания. Иногда температура остается нормальной, а человек при этом чувствует себя действительно разбитым», — объяснила Костькина.

По словам врача, самостоятельно определять по одним симптомам, какой именно вирус вызвал заболевание, нельзя. Обычная ОРВИ, грипп и другие респираторные инфекции могут иметь пересекающиеся признаки, особенно в первые дни. Если заболевание легкое, чаще всего лечение направлено не на уничтожение конкретного вируса, а на облегчение состояния: отдых, достаточное питье, сон и щадящий режим.

«Если температура нормальная, не нужно пытаться искусственно „лечить“ цифру на градуснике. Гораздо важнее оценивать общее состояние. При выраженной слабости организму нужен отдых, а не привычная нагрузка в надежде, что болезнь пройдет сама», — отметила врач.

Специальные противовирусные препараты требуются далеко не при каждой простуде, а антибиотики при вирусной инфекции не помогают. Не стоит начинать их самостоятельно только из-за того, что несколько дней сохраняются ломота и слабость.

При этом отсутствие температуры не является поводом игнорировать ухудшение состояния. Если появляются одышка, боль или стеснение в груди, спутанность сознания, сильная головная боль, повторная рвота, выраженная слабость или симптомы заметно усиливаются, необходимо обратиться за медицинской помощью. Если признаки инфекции не проходят или сохраняются длительное время, причину также стоит обсудить с врачом.

По словам Костькиной, ориентироваться нужно не только на температуру. Если человек несколько дней чувствует себя все хуже, ему трудно выполнять обычные дела, появляются новые симптомы или состояние после краткого улучшения снова ухудшается, лучше не заниматься самодиагностикой и обратиться к специалисту.