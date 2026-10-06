Риновирусы лидируют: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с инфекциями
Роспотребнадзор: три основные группы вирусов распространились осенью 2026-го
В России сейчас циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа, включая A (H1N1). По данным вирусологического мониторинга, на возбудители негриппозной этиологии приходится 98,5% выявленных респираторных вирусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Риновирусы составляют больше половины выявлений
На долю риновирусов приходится 53% выявленных возбудителей, еще 14,5% составляют вирусы парагриппа.
Вирусы гриппа выявлены в 1,5% случаев. Среди них специалисты обнаруживают варианты A (H1N1), а также вирусы типов B и C.
Специалисты напомнили о профилактике
Роспотребнадзор рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей. При первых признаках заболевания специалисты советуют ограничить контакты с окружающими.
Также рекомендуется регулярно проветривать помещения и чаще мыть руки с мылом либо использовать антисептик.