Риновирусы лидируют: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с инфекциями

В России сейчас циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа, включая A (H1N1). По данным вирусологического мониторинга, на возбудители негриппозной этиологии приходится 98,5% выявленных респираторных вирусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Риновирусы составляют больше половины выявлений

На долю риновирусов приходится 53% выявленных возбудителей, еще 14,5% составляют вирусы парагриппа.

Вирусы гриппа выявлены в 1,5% случаев. Среди них специалисты обнаруживают варианты A (H1N1), а также вирусы типов B и C.

Специалисты напомнили о профилактике

Роспотребнадзор рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей. При первых признаках заболевания специалисты советуют ограничить контакты с окружающими.

Также рекомендуется регулярно проветривать помещения и чаще мыть руки с мылом либо использовать антисептик.