Сезон ОРВИ: теледоктор рассказал о правилах больничного в России

Сезон простуд в России набрал обороты, и, по данным Роспотребнадзора на конец сентября, почти 99% всех случаев заражения вызваны не гриппом, а другими респираторными вирусами. Однако расслабляться рано: специалисты Минздрава предупреждают, что подъем заболеваемости гриппом еще впереди, и к нам уже идут новые штаммы, к которым у населения нет иммунитета. Благо, вакцины под них уже обновили, поэтому врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку прямо сейчас. Несмотря на рост числа заболевших, больничные листы россияне берут неохотно. Финансовая сторона вопроса и кажущаяся легкость симптомов заставляют многих переносить вирус на ногах, игнорируя классические рекомендации о постельном режиме.

Насколько оправдана такая самоотверженность с точки зрения медицины? Можно ли оставаться продуктивным, когда болеешь, или офис лучше сменить на кровать? На эти вопросы Общественной Службе Новостей ответил заслуженный врач России Александр Мясников. Доктор развеял миф о том, что постельный режим — это строжайшее медицинское предписание. По его словам, правило здесь только одно, и оно касается не вашего самочувствия, а безопасности окружающих.

Ты не должен ходить на работу простуженным. Один человек может заразить десятки вокруг: по дороге, в офисе, в магазине. Если у тебя все прошло через час, то пожилой человек с диабетом, встретившийся в троллейбусе, может просто умереть, — подчеркнул телеведущий.

Что касается самого лечения, Мясников напоминает: таблетки лишь снимают симптомы, а с вирусом борется иммунитет, которому нужно время. Если вы можете работать из дома за компьютером с легким насморком — работайте на здоровье, течению болезни это не помешает. Но если инфекция всерьез решила вас свалить, перенести ее на ногах физически не получится.

Это не так, что я решил походить, пока болею. Не походишь, если у тебя температура и интоксикация. До туалета даже не дойдешь, если реально говорить, — резюмировал врач.

По его словам, нынешний сезон требует не героизма, а ответственности. Государство обеспечило нас обновленными вакцинами, а природа диктует свои правила: либо вы работаете удаленно с легкими симптомами, либо лежите пластом, так как организм просто не оставит вам выбора. Главное — не становиться угрозой для окружающих ради сохранения зарплаты.

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