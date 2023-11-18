Оправдывала подрыв Крымского моста: Суд Москвы отправил под домашний арест студентку

Студентка Московского городского психолого-педагогического университета Анастасия Улыбышева согласно решению Хорошевского районного суду Москвы отправлена под домашний арест. Об этом корреспондент агентства ТАСС узнал в зале суда. Девушка опубликовала в интернет-мессенджере пост, в котором оправдывала действия ВСУ.

В частности, в октябре 2022 года 18-летняя студентка оправдывала действия ВСУ относительно подрыва Крымского моста. Об этом она сообщила в посте на своей странице в интернет-мессенджере.

Следователи провели экспертизу опубликованного сообщения. Они считают, что таким образом девушка оправдывала терроризм. Публичное оправдание терроризма преследуется законом РФ.

Сотрудники правоохранительных органов просили суд, чтобы на время расследования девушку отправили в СИЗО. 17 ноября судья постановил, что до 16 января 2024 года студентка будет находиться под домашним арестом. Девушка свою вину признает.

8 октября 2022 года по Крымскому мосту ехал грузовик, внутри которого находилась взрывчатка. В определенный момент, когда параллельно передвигался ж\д состав с топливными баками, устройство сработало. Сначала Украина отрицала свою причастность к теракту, но потом публично призналась. Тогда погибло пять человек. Понадобилось время для того, чтобы восстановить мост и открыть проезд для транспорта.