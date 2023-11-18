СМИ: В Черном море на мине подорвался балкер с украинским зерном Georgia S

Как сообщает украинское издание « Укррудпром », инцидент произошел в четверг, 16 ноября. Балкер Georgia S, на котором установлен флаг Либерии, предположительно подорвался на морской мине. Издание ссылается на собственные источники, отмечает агентство « РИА Новости ».

Балкер перевозил украинское зерно. Загрузку осуществили в одесском порту Южный. Сельскохозяйственную продукцию направляли в порт Румынии Констанца. Балкер получил повреждения в открытом море. Такие данные подтверждают четыре морских и торговых источника.

«Балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области на Украине - ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг. Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, судно поразила плавающая морская мина», - сообщает украинское издание.

Транспортировка зерна стала для Украины большой проблемой. Ранее Россия способствовала реализации зерновой сделки и разрешала кораблям пересекать свое водное пространство. После того как появилась информация, что Украина отправляет судна с зерном, а получает с западным неучтенным оружием, Россия заявила о нежелании продлевать сделку.

Соседние с Украиной страны также отказали Киеву, когда правительство просило разрешение на ввоз на их территории сельскохозяйственной продукции. Официальная причина - переизбыток зерна негативно отражается на работе местных фермеров.