В Электрогорске петух внезапно перестал кукарекать — хозяйка ищет ветеринара

С наступлением мая для владельцев домашней птицы начинается горячая пора. Им предстоит провести сезонную вакцинацию пернатых питомцев и заняться профилактикой инфекций. Существует несколько способов защитить стадо. Главное правило — ни в коем случае не давать птице лекарства, предназначенные для людей, предупреждают специалисты, сообщил REGIONS.

В Электрогорске тревожная ситуация сложилась в одном из частных домовладений. Местный петух, который годами исправно будил хозяев звонким «кукареку», внезапно замолчал. Встревоженная хозяйка написала в городской паблик: птица стала вялой, перестала есть и опустила крылья. Женщина ищет ветврача, готового приехать на дом к больному петуху.

В комментариях жители уже развернули настоящую спасательную операцию — они советуют специалистов, которые лечат не кошек с собаками, а именно домашнюю птицу. Подобные истории, выяснил REGIONS, случаются часто. Многие горожане держат кур скорее для души или ради свежих яиц, но когда пернатый друг заболевает, просто не знают, как поступать.

«Если вы заметили, что курица или петух ведут себя необычно, первым делом забудьте о советах из интернета в духе "подмешать в воду водку или чеснок". В нашем округе главным контролирующим и лечебным органом является Павлово-Посадская ветеринарная станция. Подобные есть в каждом округе. Нужно вызвать ветеринарного врача на дом или получить консультацию по телефону. Специалисты государственной службы обязаны реагировать на случаи заболевания домашней птицы, так как некоторые болезни, например, птичий грипп опасны и для людей», — прокомментировала специалист-эколог, ветеринар Клавдия Верейкина.

Если петух «загрустил», ветеринар советует действовать без паники, но быстро. Первым делом больную птицу нужно немедленно отсадить в отдельное помещение. Затем сменить подстилку, продезинфицировать кормушки и поилки. И, наконец, внимательно осмотреть клюв, глаза и гребень: нет ли выделений из носа, хрипов или посинения гребня.

«Главная ошибка владельцев — попытка лечить птицу „человеческими“ антибиотиками. Это только смазывает клиническую картину. Птицы имеют очень быстрый метаболизм, они „сгорают“ от инфекции буквально за 2-3 дня. При любых признаках вялости нужно исключать опасные вирусные заболевания. Также помните о гигиене: часто болезнь приносит сам хозяин на обуви после посещения рынков или леса, где обитают дикие птицы», — сказала Верейкина.

Пока жители Электрогорска обсуждают в соцсетях судьбу заболевшего петуха, ветеринар напоминает: покупка птицы «с рук» без ветеринарных документов — это всегда лотерея. Сразу после приобретения новую птицу лучше показать специалисту. Адрес Павлово-Посадской ветеринарной станции: город Павловский Посад, улица Мира, дом 1.

