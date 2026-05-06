Пернатого певца разглядели: редкие кадры щегла попали на видео в Балашихе

В микрорайоне Салтыковка местный житель Василий Бубенцов стал свидетелем необычного для городской среды концерта. На ветке дерева, еще не успевшего полностью покрыться листвой, вовсю распевал самец щегла. Видео уникального выступления попало в редакцию REGIONS . Птицу заметили недалеко от знаменитого салтыковского блошиного рынка — её выдал характерный и очень звонкий голос, который невозможно спутать с чириканьем обычных воробьев. Корреспондент выяснил, почему щеглов называют одними из самых талантливых певцов Подмосковья.

По словам Василия, щегла легко узнать: птица некрупная, но очень заметная благодаря пестрому оперению и сильному голосу. Пока листва еще прозрачная, певца удалось рассмотреть во всех деталях. Мужчина определил вид сразу — у щеглов очень узнаваемые, мелодичные трели.

Биолог Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS подтвердила, что эти птицы — настоящие виртуозы. Как пояснила эксперт, щеглы не занесены в Красную книгу, но их вокальные данные заслуживают особого внимания. Согласно исследованиям, в репертуаре одного самца может насчитываться более 30 правильно выстроенных мелодических рисунков. Песня щегла — это сложный микс из звонких свистов, нежного шуршания и переливов. Кроме того, как отметила биолог, они отличные имитаторы и часто вплетают в свои трели звуки, позаимствованные у других видов птиц.

Авсеева добавила, что в отличие от многих пернатых щеглы поют практически круглый год. Единственный период тишины наступает во время линьки — обычно в августе и сентябре, и пауза длится не больше месяца. При встрече с поющей птицей биолог советует не приближаться, чтобы не спугнуть исполнителя. Наблюдать за пернатым лучше издалека, используя зум на камере телефона — именно так поступил житель Салтыковки, сумевший снять редкий концерт.

