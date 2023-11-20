В Волгограде сообщили об исторической находке во время реконструкции дома с лебедями

В центре Волгограда в доме с лебедями проводили реконструкцию, во время которой были обнаружены замурованные окна, а в подвале был найден кирпич с клеймом двуглавого орла. Председатель Совета дома Сергей Островский рассказал, что уникального в находке строителей, сообщает novostivolgograda.ru .

«Эти окна, несомненно представляют историческую ценность. Подобные открытия фиксируются в авторском надзоре, выявляются комитетом госохраны, но это большая бюрократическая процедура, — прокомментировал «НовостиВолгограда.ру» Сергей Островский.

Председатель Совета дома признался, что знал о существовании окон. Сохранилось единственное фото дома, на котором есть именно эти окна. Позже их замуровали и долгие годы никто не знал об этом. Всего было найдено восемь окон.

«Я настоял, чтобы два окна на уровне 2-го этажа были сохранены. Остальные, к сожалению, находятся в ветхом состоянии.» - объяснил «НовостиВолгограда.ру» Сергей Островский.

Краевед Роман Шкода осмотрел окна. Он уверен, что они были спроектированы еще до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время подобный механизм открытия уже не применяли.

Что касается найденного кирпича, то вряд ли он имеет отношение к дому с лебедями. Таким предположением поделился Сергей Островский. Кирпич сохранился с дореволюционных лет. Вероятно, он попал в дом из соседних зданий, которые сооружали в Царицыне. (Такое название имел современный Волгоград до 1925 года)

«Кирпич нашли соседи при разборе вещей и строительного мусора в одном из подвальных помещений. Вряд ли он от нашего дома, ведь рядом много зданий царицынской постройки. В том же Сурском сквере таких домов было несколько, но все они в последствии были снесены», — рассказывает Сергей Островский.

Дом с лебедями в Волгограде был построен еще в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны дом был неоднократно атакован, но здание выстояло. Было решено провести реконструкцию. Тогда на фасад нанесли изображения птиц, откуда и пришло название «дом с лебедями». Сергей Островский проводит в здании экскурсии для туристов, во время которых рассказывает о его истории и значении.

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