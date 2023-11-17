Референдум в Волгограде перенесен по инициативе областного Совета ветеранов

В Волгоградской области состоялся пленум областного Совета ветеранов. Было поднято ряд актуальных вопросов, в частности, о переименовании города Волгоград, сообщает novostivolgograda.ru .

Региональные депутаты приняли решение, что несколько раз в год Волгоград на сутки переименовывают в Сталинград. Так, уже 19 ноября город снова временно поменяет название. В этот день советские войска пошли в контрнаступление, чтобы спасти населенный пункт и его жителей от оккупации фашистов. Однако, общественность обсуждает, есть ли смысл переименовать населенный пункт в Сталинград не временно, а на постоянной основе.

Председатель облдумы Совета ветеранов Александр Блошкин рассказал, что в течение года постоянно проходили социологические опросы населения. Многие из тех, кто раньше выступал «против», поменяли свою позицию.

Да, есть люди, которые так и остаются «против» или еще не определились с решением, но поддерживающие переименование сейчас в большинстве.

«На сегодняшний момент социология дает основание полагать, что, если бы сейчас мы провели референдум, «за» возвращение Волгограду имени Сталинград было бы большинство жителей.» - отметил Александр Блошкин

Референдум же решили перенести. В 2024 году члены совета будут продолжать проводить социологические опросы. Общественники обеспокоены, что мнения жителей стали меняться, пусть и в поддержку переименования. Важно добиться максимально объективной позиции местного населения, когда каждый принял четкую позицию.