Бразильский судья «Интервидения» раскрыл, какому артисту отдаст свой голос

Бразильский судья международного песенного конкурса «Интервидение-2025» Кака Машаду высоко оценил разнообразие репертуара выступающих артистов. В беседе с «Известиями» он также рассказал , на что будет обращать внимание при голосовании.

По словам бразильца, песни участников из латиноамериканских стран кардинально отличаются от композиций представителей Африки, Азии и России, что создает абсолютно разнообразный опыт. Машаду, знакомый с историей советского конкурса, подчеркнул, что нынешнее «Интервидение» является важной альтернативой для связи культур в современном мире, назвав инициативу России прекрасной идеей.

По словам собеседника, он намерен обращать первостепенное внимание на оригинальность и искренность эмоций, которые артисты передают со сцены.

«Очень сейчас много известных современных артистов по всему миру, песни которых поют и любят, но когда ты выступаешь на сцене — по глазам видно, от души это идет или нет, вот эта эмоция. Посыл — он виден <...>. И, собственно, на эти аспекты в первую очередь буду смотреть, когда буду наблюдать представления 23 участников», — добавил он.

Машаду при этом предварительно определил для себя фаворита, но имя претендента на победу пока сохраняет в секрете.

Напомним, что финал масштабного музыкального события пройдет 20 сентября на московской «Live Арене». Россию на конкурсе представит SHAMAN с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу», а ведущими вечера станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляция конкурса «Интервидение» пройдет в «VK Видео».