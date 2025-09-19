В «VK Видео» можно будет посмотреть онлайн-трансляцию «Интервидения»

Онлайн-трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдет в «VK Видео». Зрителей ждут не только конкурсные выступления, но и закулисная жизнь участников.

На Live Арене будет развернута специальная студия с ведущими Nansi и Sidorov и звездными корреспондентами. Планируются включения из гримерных, интервью, обсуждение событий.

Трансляция начнется в 20:00 20 сентября. Она продлится 2,5 часа. Присоединиться можно по этой ссылке.

