Даниэль из «Такси» приехал в Дагестан

Звезда фильма «Такси» Сами Насери приехал в дагестанский Хасавюрт для участия в рекламной съемке. Гонорар французского актера за проект составил не менее 3 млн руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Французский актер Сами Насери, всемирно известный по роли лихого таксиста Даниэля, неожиданно для всех появился в Хасавюрте. Визит кинозвезды — часть коммерческого соглашения с местным магазином мужской одежды.

За несколько дней в городе Насери успел погулять по улицам, оценить кавказский шашлык и посетить бутик заказчика. Там он примерил несколько образов и устроил импровизированную фотосессию. Организатором приезда выступил владелец магазина Шамиль Батыров.

Параллельно с рекламой местного бизнеса, Батыров анонсировал амбициозные кинопланы. Вместе с другом Русланом Дадаевым, который ранее снялся с Насери в картине «Иммигрант», они намерены производить полнометражное кино европейского уровня с участием мировых знаменитостей. Визит Насери, судя по всему, стал первым шагом в этом новом кинопроекте.

