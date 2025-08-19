«Полный колхоз»: почему Волочкова больше никогда не вернется в Сочи

Анастасия Волочкова заявила, что никогда не вернется в Сочи, резко раскритиковав город. Балерина назвала курорт «криминальным колхозом» и призналась, что ее принудили баллотироваться в мэры. Об этом сообщает «Абзац».

Анастасия Волочкова разразилась резкой критикой в адрес Сочи, заявив, что никогда более не появится в этом городе. По словам балерины, курортный центр остается «полным колхозом» с криминальной репутацией, о которой ей рассказывали местные жители.

Волочкова также сделала неожиданное признание о своем участии в выборах мэра Сочи в 2009 году. Она утверждает, что не имела личного желания возглавить город, а ее кандидатуру продвигали против воли. Инициативу проявили местные активисты, которые самостоятельно собрали все необходимые для регистрации документы.

Это не первый случай, когда экс-прима Большого театра оказывается в центре скандала из-за резких суждений. Ранее артистка уже критиковала новых и старых звезд эстрады, а также высказала свое мнение о законодательной инициативе по запрету нецензурной лексики в интернете, посоветовав депутатам лучше следить за собственным поведением.

