Легенды «Спартака» сыграли вничью 6:6 с командой Луховиц

В День города Луховицы главной спортивной площадкой праздника стал стадион «Авиатор», где с разницей в несколько часов состоялись два ярких футбольных поединка.

Первыми на поле вышли местные футболисты и гости из клуба «Егорьевск-2». Эта встреча была частью 10-го тура областных соревнований по футболу среди мужских команд в лиге «В-4». Игра завершилась победой «Егорьевска-2» со счетом 2:1. Единственный гол в составе хозяев забил Виктор Пискунов.

Главным событием вечера стал товарищеский матч, в котором сборная Луховиц встретилась с легендами и воспитанниками московского «Спартака». В составе гостевой команды на поле вышли известные всей стране мастера отечественного футбола: Валерий Шмаров, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Константин Головской и Александр Панов. Этот состав вызвал огромный интерес у жителей округа — трибуны стадиона были заполнены, а ажиотаж вокруг матча чувствовался задолго до стартового свистка.

Перед началом встречи юные воспитанники спортивного центра «Луховицы» устроили показательное выступление, продемонстрировав виртуозное владение мячом и задав тон всему вечеру. А после финального свистка зрители получили уникальную возможность пообщаться со звездными гостями и взять у них автографы. Сам матч завершился боевой ничьей с результатом 6:6 — обе команды показали атакующий футбол, а зрители не скучали ни минуты.

«Матч получился очень веселый. Сначала синие вели, потом красные сравняли, потом красные вели, синие сравняли — в итоге получилась боевая ничья, чему рады обе команды», — отметил советский и российский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Шмаров.

Участников и болельщиков приветствовал глава округа Марк Черемисов. Он подчеркнул, что развитию спорта на территории муниципалитета уделяется приоритетное внимание. В подтверждение своих слов градоначальник напомнил, что сейчас в Луховицах близится к завершению реконструкция стадиона «Спартак» и уже начато строительство круглогодичной ледовой арены. Товарищеский матч с легендами «Спартака» стал одним из центральных событий праздничной программы и подарил болельщикам массу ярких эмоций, надолго запомнившись всем, кто был на трибунах.