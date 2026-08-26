Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели лекцию для иностранных работников
В Подмосковье иностранным работникам рассказали об их правах и обязанностях
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели лекцию для иностранных работников. В ее рамках гражданам рассказали об их правах и обязанностях.
Мероприятие прошло в Ленинском округе в рамках региональной госпрограммы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».
Иностранцам рассказали о важности соблюдения миграционного законодательства России, о последствиях участия в противоправной деятельности.
Также все участники мероприятия смогли задать специалистам интересующие их вопросы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности выездных администраций и диалога с жителями.