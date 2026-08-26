Жителям Подмосковья рассказали, школьники каких классов не могут учиться во вторую смену

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, школьники каких классов не могут учиться во вторую смену. С таким вопросом к ней обратился житель Коломны.

Так, если образовательное учреждение работает в две смены, обучение первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также классов для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится только в первую смену.

При этом запрещено проводить нулевые уроки и обучение в три смены. Все занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра, а заканчиваться до 19 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о школах, которые откроются в регионе к 1 сентября.