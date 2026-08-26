Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, каким требованиям должен соответствовать школьный портфель или портфель. С таким вопросом к ней обратилась жительница Химок.

По словам омбудсмена региона, портфель должен иметь светоотражающие элементы на передних и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане. Также он должен быть изготовлен из материалов контрастных цветов.

Ранец для детей младшего школьного возраста должен иметь формоустойчивую спинку, чтобы полностью прилегать к спине и равномерно распределять вес.

Маркировка портфеля должна содержать информацию о возрасте ребенка. Вес изделия для младшеклассников не должен превышать 700 г, для учащихся в средних и старших классах — 1 кг.

Чтобы проверить, соответствует ли вес ранца требованиям, можно положить в него учебные материалы и рассчитать отношение к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. К примеру, если ребенок весит 22 кг, то вес его портфеля с учебниками и тетрадями не должен превышать 2,2 кг.

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