Известный российский актер Гоша Куценко, чья фильмография насчитывает десятки ярких ролей, принял участие в новом амбициозном проекте — сериале «Губернатор», сообщает Super.ru. Съемки уже начались в Москве и Московской области.

Отмечается, что Куценко предстоит непростая задача: он сыграет сразу двух персонажей. Первый — коррумпированный политик, губернатор, погрязший во власти и деньгах. Второй — его двойник, простой слесарь, который даже не подозревает о своем сходстве с высокопоставленным чиновником.

Сюжет закручивается после того, как настоящий губернатор попадает в аварию, теряет память и оказывается в глухой деревне, где никто не знает его истинного лица. Тем временем его двойник, сам того не желая, занимает место руководителя региона и начинает творить добро, руководствуясь не указами и выгодой, а простыми человеческими ценностями.

Куценко признается, что такой прием — «популярный кинематографический ход, но всегда любопытный челлендж для актера». Для него это первый опыт исполнения двух ролей в одном проекте, и он называет его «нестандартным и увлекательным».

По задумке авторов, основная мораль сериала перекликается с известной голливудской комедией «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун: деньги и власть не делают человека счастливым, а настоящая любовь и человечность способны изменить даже самого черствого циника.

«Это история про изменение мировосприятия, про то, как важно ощущать правду», — отмечает Куценко.

Сатирический тон проекта, по словам создателей, как раз и призван помочь зрителю «понять правду через ложь». А сам актер опирается на своих партнеров, которым, по его выражению, достались «блистательные роли».

