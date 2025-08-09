Подольские хоккеисты выиграли во время встречи с «Северсталью» и вяли 7-е место на Кубке Овечкина

Подольский хоккейный клуб «Витязь» сумел одержать победу во время встречи с «Северсталью», которая проходила в рамках кубка Александра Овечкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Подольского городского округа.

Счетом 7:2 закончилась встреча между хоккеистами «Витязя» и «Северстали».

«Дамир Шайхутдинов оформил эффектные дубли, а Федор Разин – хет-трик», — указал микроблог.

Решающие шайбы забили Тимофей Трифонов и Михаил Вдовиченко. Благодаря этой победе подольские хоккеисты сумели выйти на седьмое из 24 возможных на Кубке Александра Овечкина.

