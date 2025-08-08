Пенсионеров Подольска пригласили поучаствовать в розыгрыше призов

В Подольске участников проекта «Активное долголетие» пригласили принять участие в лотерее, которая пройдет в выходные в парке имени Виктора Талалихина.

«В это воскресенье в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина пройдет настоящий праздник удачи — лотерея в рамках программы «Активное долголетие», — говорится в сообщении администрации округа.

Для участия в розыгрыше призов достаточно просто прийти в парк с 15:00 до 18:00 10 августа и взять с собой социальную карту пенсионера Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность развития программы «Активное долголетие» в регионе.