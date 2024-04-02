Шесть новых модельных библиотек планируют открыть в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Министкрства культуры и туризма МО]
В этом году в Подмосковье на открытие шести модельных библиотек будет направлено порядка ста пятнадцати миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московская областная Дума.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, библиотеки Подмосковья совершенствуются.
«Они становятся современными и интересными для молодежи. Это уже не просто места для выдачи книг, здесь проходят интересные мероприятия, здесь можно слушать музыку, смотреть кино, встречаться и общаться с другими людьми, узнавать новое, учиться, творить и делиться опытом», — подчеркнул Брынцалов.
Напоминаем, что главное в учреждениях нового формата — мультимедийность. Это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, района, села. Арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки, показ фильмов, обучающие лекции, конференции и вебинары. В модельных библиотеках есть современные компьютеры, проекторы, очки виртуальной реальности.