Шесть новых модельных библиотек планируют открыть в Подмосковье в этом году

«Они становятся современными и интересными для молодежи. Это уже не просто места для выдачи книг, здесь проходят интересные мероприятия, здесь можно слушать музыку, смотреть кино, встречаться и общаться с другими людьми, узнавать новое, учиться, творить и делиться опытом», — подчеркнул Брынцалов.