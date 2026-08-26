Омбудсмен Московской области рассказала, можно ли учащимся брать в школу мобильный телефон

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли учащимся брать в школу мобильный телефон. Такой вопрос поступил от жительницы Чехова.

По словам омбудсмена региона, согласно законодательству РФ, обучающимся не запрещено иметь с собой в школе мобильный телефон. Однако гаджеты нельзя использовать во время уроков. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью и другие экстренные случаи.

Порядок использования средств связи во время перемен между занятиями каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей в День знаний.