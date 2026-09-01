Индию заставляют отказаться от России: эксперт оценил попытки давления Запада

Несмотря на активное давление со стороны США и Европы, Индия сохраняет и развивает сотрудничество с Россией. Такое мнение в беседе с Новости Mail высказал эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян, комментируя итоги 26-го саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его словам, двусторонние связи никогда не омрачались конфликтами, а в ближайшее десятилетие их значение будет только возрастать — прежде всего за счет энергетики и военно-технического партнерства.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять государств, на долю которых приходится более 42% населения Земли — около 3,43 млрд человек, а совокупный ВВП превышает $27,4 трлн. На этом фоне российско-индийские отношения остаются одной из ключевых осей взаимодействия внутри ШОС, отмечает Георгий Асатрян.

По оценке эксперта, в ближайшие годы Индия усилит роль импортера энергоресурсов, что станет серьезным драйвером для дальнейшего сближения с Москвой. При этом Нью-Дели выдерживает серьезный натиск западных партнеров, пытающихся ограничить ее контакты с Россией. Однако, как подчеркнул Асатрян, Индия не собирается сворачивать сотрудничество. Помимо энергетики, стороны активно взаимодействуют в военно-технической сфере и реализуют совместные инфраструктурные проекты. Отдельно эксперт выделил умение Москвы сохранять баланс в отношениях с двумя главными партнерами — Индией и Китаем.

На полях саммита в Бишкеке президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры. Моди высказался за мирное урегулирование конфликта на Украине, назвав это движение «посланием Индии». Путин в ответ подтвердил, что Москва движется именно по этому пути.

Напомним, что саммит ШОС проходит 31 августа и 1 сентября. Организация создана в 2001 году шестью странами, позже к ней присоединились Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия.