Призрак в мусорном плаще: жители Серпухова обеспокоились исчезновением «ассасина-изгнанника»

В подмосковном Серпухове бесследно исчез загадочный мужчина, которого местные жители прозвали «русским ассасином». Восемь месяцев Артем — уроженец Урала около 34 лет — бродил по городу, укутанный в мусорные пакеты, скрывая лицо тканью и общаясь с окружающими лишь короткими записками. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» пытались помочь ему, но на контакт мужчина не шел, а мать отказалась забирать его домой. Несколько дней назад он исчез, и его судьба остается неизвестной. Об этом пишет REGIONS .

Этим летом в тихом Серпухове появился человек, который не мог не привлечь внимания. Артем, мужчина примерно 34 лет, носил на себе мусорные пакеты, скрывал лицо, почти не говорил — лишь изредка передавал записки на бумаге. За свой необычный и зловещий облик он получил прозвище «русский ассасин».

Как выяснилось, его одиночество — осознанный выбор. Когда-то давно Артем сильно обидел девушку и с тех пор добровольно несет наказание. Восемь месяцев он провел в Домодедове рядом с монахами, пытаясь найти духовную опору и прощение. Однако душевная боль оказалась сильнее — даже общение с верующими не принесло исцеления.

Мужчина принципиально отвергал любую помощь: не брал деньги, не соглашался на теплую одежду, спал на холодной земле. Жители Серпухова искренне переживали за него, опасаясь, что с наступлением зимы его жизнь окажется под угрозой.

Волонтеры «ЛизыАлерт» установили контакт с его матерью, но женщина наотрез отказалась забирать сына — причины этого решения остаются тайной.

В последние дни Артема никто не видел. Куда он исчез — осталось ли городом или ушел в новый путь добровольного изгнания, — пока неизвестно. История «русского ассасина» так и не получила завершения.