Самбистка из Можайска испытает себя в экстрим-шоу «Титаны»

Заслуженный мастер спорта России по самбо Карина Черевань из Можайска примет участие в новом сезоне шоу «Титаны», стартующем в сентябре. Как пишет REGIONS , для спортсменки это не просто возвращение на экраны — после первого сезона она переосмыслила свои возможности, вернулась в большой спорт и теперь готовится к третьему чемпионату мира.

Карина Черевань — титулованная самбистка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта. В первом сезоне «Титанов» она вышла на площадку уже как атлет, завершивший карьеру. К тому моменту за плечами были победы, несколько операций и эмоциональный спад. Тогда казалось, что история с борьбой закончена навсегда.

Однако участие в проекте изменило все. Спортсменка призналась, что шоу перевернуло ее представление о собственных силах: организм оказался способен на гораздо большее. «Я еще многое могу!» — написала Черевань в блоге. Именно тогда она решила вернуться на спортивную арену.

Сейчас можайская самбистка настроена максимально серьезно. Она готовится к третьему в карьере чемпионату мира, изменилась внутренне и в подходе к делу. Спортсменка рассчитывает только на максимальный результат и обещает показать лучший бой. Новый сезон «Титанов» стартует уже в сентябре.