Отдых без звезд и питания: сколько стоит самый бюджетный тур по России этим летом

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала минимальные цены на летние поездки по стране в 2026 году. Самым доступным направлением оказался Сочи, где двое туристов могут провести неделю за 15,1 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные АТОР.

В эту сумму входит семидневное проживание в отеле без звездного рейтинга и без питания. Для путешественника-одиночки такой же вариант обойдется немного дороже — 18,1 тыс. рублей, но в гостевом доме. Чуть выше ценовой порог у экскурсионного тура в Санкт-Петербург: три дня и четыре ночи в гостинице с завтраками стоят 27 тыс. рублей на одного человека.

Эксперты поясняют, что на ценообразование влияют сезонность, удаленность курорта и класс размещения. Сочи традиционно лидирует по числу бюджетных предложений благодаря развитой гостиничной базе и конкуренции среди отельеров. Петербург, напротив, дороже из-за более высокой стоимости проживания и экскурсионной программы. При этом летом многие путешественники готовы экономить на питании и звездности отелей, чтобы сократить бюджет.

В АТОР также отметили, что спрос на внутренний туризм остается высоким. В 2026 году россияне чаще бронируют короткие выезды на выходные или поездки на 5-7 дней без дополнительных услуг. Самые популярные направления помимо Сочи и Петербурга — Кавказские Минеральные Воды, Крым и Алтай. Средние чеки по этим маршрутам варьируются от 20 до 40 тыс. рублей на человека, но минимальные предложения стартуют от указанных 15 тыс. Туроператоры рекомендуют бронировать туры заранее: к середине лета свободных номеров по низким ценам почти не остается.

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