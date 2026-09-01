Ядовитый щитомордник заполз на детскую площадку в российском городе: родители в панике, а змея скрылась

В Улан-Удэ на новой детской площадке, открывшейся всего день назад, родители заметили ядовитую змею. Опасная находка всполошила жителей двора по улице Партизанской, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Пресмыкающееся выбрало место для прогулки прямо среди только что установленных качелей и горок. Дети с радостью тестировали новые конструкции, когда взрослые увидели неподалеку рептилию. По внешнему виду змею опознали как щитомордника — представителя семейства гадюковых. Его легко узнать по темным поперечным полосам на хребте и пятнам на боках. Яд этого вида вызывает сильные внутренние кровоизлияния, острую боль и обширный отек. Для взрослого человека укус щитомордника редко смертелен, однако для детей и животных он может стать фатальным.

К счастью, никто из детей не пострадал. Родители быстро увели малышей с площадки, а когда попытались поймать змею, та уже скрылась в траве или под постройками. Спасателей не вызывали, так как рептилия уползла до их прибытия. Жители двора теперь опасаются, что змея может вернуться, ведь рядом с площадкой есть кустарник и заросли, где щитомордники часто прячутся. В управляющей компании пообещали провести осмотр территории и обработать участок от возможных змеиных укрытий.

Специалисты напоминают: при встрече со щитомордником нельзя делать резких движений, лучше медленно отойти. Укус требует немедленной медицинской помощи — в больнице введут сыворотку.

Ранее в Светлом женщина едва не задохнулась в застрявшем лифте.