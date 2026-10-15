Три маршрутки на буксире: «Русский Халк» готовит новый экстрим-рекорд с «Мострансавто»

Подмосковный силач Агаджанян готовит экстрим-трюк с маршрутками Мострансавто

Культура и спорт

Фото: [Подмосковье сегодня/Наталья Лымарь]

Подмосковный атлет Сергей Агаджанян, известный публике как «Русский Халк», анонсировал очередное достижение. Многократный рекордсмен мира и вице-президент Федерации силового экстрима России намерен сдвинуть с места три пассажирских автобуса малого класса. Помогает ему в подготовке крупнейший перевозчик региона — «Мострансавто», пишет REGIONS.

Дорога к сверхтяжелой технике оказалась долгой. К буксировке воздушного судна силач шел свыше двух лет, тренируясь на базе транспортного предприятия. В роли снаряда выступал эвакуатор, который весил больше настоящего самолета.

Агаджанян объяснил, что вес — понятие условное: куда важнее вязкость транспорта, от которой зависит его подвижность. Шасси джета мягче, поэтому тащить его труднее. Для сравнения: атлет перемещал 41-тонный эвакуатор и надувал грелки, чтобы сдвинуть лайнер массой свыше 16 тонн.

Соединять столь разные нагрузки — задача на стыке инженерии и биологии. Но секрет, по словам силача, прост: дисциплина, вера в себя и упорство в достижении цели.

Останавливаться атлет не планирует. В следующем году он хочет отбуксировать сразу три маршрутки малого класса. Причем трюк усложнят: параллельно Агаджанян выполнит девять уникальных номеров сценического экстрима.

Готовясь к рекорду, намеченному на весну 2027 года, силач провел совместную тренировку с чемпионкой мира по пауэрлифтингу и бодибилдингу Марией Каланиной. Она поделилась секретами функциональной подготовки, которые пригодятся «Русскому Халку». Во время занятия номера сценического экстрима шли сразу после упражнений и одновременно с ними. Амбассадор ЗОЖ также надул грелку в тренажере Смита, удерживая на плечах штангу с Каланиной.

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