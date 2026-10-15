«Скрывали от меня дату и время»: внебрачный сын Кашпировского не попал на похороны отцы на Украине

KP.RU: внебрачный сын Кашпировского так и не смог проводить его в последний путь

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Алексей Фуштей, внебрачный сын известного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, не смог проститься с отцом, сообщает KP.RU. По его словам, дату и место захоронения отца ему не раскрыли.

Кашпировский умер 3 октября в московской клинике от рака желудка четвертой степени. Ему было 87 лет. Он хотел быть похороненным в Виннице — рядом с матерью, отцом и погибшей дочерью Еленой.

Прощание с телецелителем прошло 8 октября в Москве на Троекуровском кладбище. Позже стало известно, что его отправили на Украину через Турцию и Польшу.

Сыновья Кашпировского — Сергей, живущий в США, и Алексей, проживающий на Украине, — до 13 октября не знали, где похоронят отца. Как рассказал Фуштей, последняя жена отца Гулизар Чалбашова не выходила с ними на связь.

«Я не понимаю, почему меня лишили возможности своевременно узнать о похоронах собственного отца. Почему никто не сообщил мне точное время? Почему все мои попытки связаться с близкими и получить информацию оказались безрезультатными?» — выразил недоумение Алексей.

Он сообщил, что четыре дня пытался узнать дату и время похорон, но сотрудники кладбища скрывали эти сведения. По его словам, руководство запретило им общаться с ним. О том, что отца уже похоронили в Виннице, он узнал поздно, когда вернулся в Киев.

Ранее друг Анатолия Кашпировского рассказал, что повлияло на смерть психотерапевта.

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