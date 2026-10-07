В Сети появилось редкое фото внука Любови Полищук
lady.mail: Цигаль-Полищук опубликовала редкую фотографию единственного сына
Фото: [скриншот видео]
42-летняя актриса Мариэтта Цигаль-Полищук опубликовала в личном блоге редкую фотографию своего единственного сына, пишет «Леди.Mail». Поводом для публикации стало 16-летие мальчика.
Дочь легендарной Любови Полищук назвала сына «самым красивым, умным и талантливым мальчиков в мире». Она поблагодарила его и призналась в материнской любви.
Мариэтта родила сына в первом браке с актером Театра на Малой Бронной Дмитрием Сердюком, отношения с которым начались в 2000-х годах. Супруги прожили вместе несколько лет, а после расставания сохранили отношения ради сына.
Мать Цигаль-Полищук, Любовь Григорьевна, не успела познакомиться с внуком — она умерла в ноябре 2006 года за несколько лет до его рождения. Народной артистке России было 57 лет. Мариэтта рассказывала, что сын хорошо знает творчество бабушки и гордится ею.
Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном.