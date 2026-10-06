«Перестать себя жалеть»: 50-летняя Канделаки раскрыла секрет хорошей формы
Womanhit: 50-летняя Тина Канделаки рассказала, как держать себя в хорошей форме
Фото: [соцсети]
50-летняя телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчиками личным подходом к поддержанию формы, передает Womanhit.
Она опубликовала фрагмент тренировки в спортивном зале и ответила на вопрос о том, как полностью отказаться от алкоголя и сбросить лишний вес. По мнению Канделаки, для заметных изменений в первую очередь нужно перестать себя жалеть и начать развивать силу воли.
«Перестать себя жалеть. Тренировать силу воли. Проверить свои дефициты, понять, зачем вам алкоголь, и разобраться с проблемой», — подчеркнула Тина.
Она также посоветовала разобраться в собственных дефицитах и понять, какую роль алкоголь играет в жизни человека. Такой честный анализ привычек, по словам Канделаки, помогает осознать причины, мешающие добиться результата.
В опубликованном видео видно, что Канделаки регулярно занимается в спортивном зале и уделяет внимание силовым упражнениям. Телеведущая не скрывает, что поддерживать форму ей помогает дисциплина и осознанный подход к тренировкам.
Ранее звезда соцсетей Мария Погребняк показала видео с тренировки.