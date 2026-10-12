Ушла из жизни актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталия Перчевская

KP.RU: не стало сыгравшей в сериале «Возвращение Мухтара» Наталии Перчевской

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Ушла из жизни советская и украинская актриса Наталия Перчевская, сообщило KP.RU. Артистке было 74 года. О кончине сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, которому она отдала более полувека.

Наталия Николаевна родилась 1 июня 1952 года в Киеве. Там же окончила институт театрального искусства. В 1974 году вошла в труппу драматического театра имени Ивана Франко и осталась в ней навсегда. За 50 с лишним лет она выходила на одну сцену с несколькими поколениями артистов. В 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины.

В кино Перчевская появлялась редко. В ее фильмографии всего четыре эпизодические роли. Зрителям она запомнилась по сериалу «Возвращение Мухтара 2», а также по картинам «Побег из „Новой жизни“», «Чудо» и «Порох и дробь». Несмотря на небольшое число экранных работ, каждая из них была отмечена ее точной и органичной игрой.

Ранее стало известно о смерти звезды бразильского шоу «Голос» Карины Зевиани.

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