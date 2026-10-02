Резидента Comedy Club Батрутдинова заметили на сайте знакомств

Womanhit: анкету Тимура Батрутдинова заметили в приложении для знакомств

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Анкету комика и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова несколько лет назад обнаружили на одном из сайтах знакомство, пишет Womanhit. Об этой находке в эфире шоу «Утро. ТНТ» рассказала коллега артиста Ольга Парфенюк.

Она рассказала, что поставила лайк Тимуру, который, в свою очередь, ответил ей взаимностью. По словам Парфенюк, после обмена репликами в приложении разговор зашел в тупик. Ольга предположила, что просто пришлась Батрутдинову не по вкусу.

«После этого я в обмороке сижу, затем падаю без сознания. Прихожу в себя, получаю сообщение: „Привет-привет, о, ты тут?“ Но после разговор никак не продолжился. Видимо, я ему не понравилась», — рассказала она.

48-летнему Батрутдинову несколько лет назад приписывали роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, но ни он, ни она никогда официально его не подтверждали. В 2015 году Тимур участвовал в проекте «Холостяк» на ТНТ, в конце которого выбрал модель Дарью Канануху. Но и эти отношения не задались.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения второй дочери.

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